Diocesi: Civita Castellana, aperto concorso di idee per un nuovo centro parrocchiale a Fiano Romano

È stato pubblicato sul sito della diocesi di Civita Castellana il bando di concorso per la progettazione del nuovo complesso pastorale Cristo Nostra Pasqua a Fiano Romano. L’iniziativa è rivolta a diverse figure professionali: progettisti come architetti, ingegneri edili, civili e ambientali, da soli o come studio o gruppo temporaneo; liturgisti con licenza in liturgia; artisti. Coloro che intendono partecipare (ognuno per una sola qualifica e in un solo gruppo di lavoro) dovranno compilare la richiesta di partecipazione presente sul sito della diocesi e allegata al bando, corredata dai propri dati. La selezione sarà effettuata da una Commissione di esperti di architettura, liturgia e arte, sulla base di una valutazione dei requisiti qualitativi dei partecipanti, che dovranno inviare una relazione di 5.000 battute contenente l’approccio progettuale che si intende proporre. Le domande dovranno essere inviate entro il 30 novembre 2018 con posta elettronica certificata all’indirizzo diocesicivitacastellana@pec.chiesacattolica.it. I nominativi dei gruppi di lavoro selezionati saranno resi pubblici, entro il 15 dicembre 2018, sul sito ufficiale della diocesi di Civita Castellana (http://diocesicivitacastellana.com), del Comune di Fiano Romano (http://comune.fianoromano.rm.it) e della Parrocchia S. Stefano Protomartire di Fiano Romano (http://parrocchiafianoromano.it).