Chiese orientali: mons. Georges Bacouni trasferito dalla Sede di Akka (Israele) a quella di Bairut e Jbeil (Libano)

Mons. Georges Bacouni

Sua Beatitudine Youssef Absi, patriarca di Antiochia dei Greco-Melkiti, col consenso del Sinodo dei vescovi della Chiesa greco-melkita e informando la Sede apostolica, ha trasferito mons. Georges Bacouni dalla Sede di Akka (Israele) a quella di Bairut e Jbeil (Libano). La notizia è stata diffusa oggi dalla sala stampa vaticana, insieme ad alcune note biografiche di mons. Bacouni: è nato il 16 maggio 1962 ad Ain el-Roummaneh (Beirut) ed ha conseguito nel 1985 la laurea in scienze finanziarie all’Università di Stato Libanese. Entrato nel Seminario Sant’Anna di Raboué nel 1990, ha compiuto gli studi filosofici e teologici presso l’Istituto S. Paolo ad Harissa-Libano. Ordinato sacerdote il 30 luglio 1995 per l’Arcieparchia di Bairut e Jbeil dei Greco-Melkiti, ha svolto il ministero sacerdotale dal 1995 al 2004 a Bikfayya ed a Sant’Anna di Raboué; quindi è stato parroco a Safra-Jbeil, nonché coordinatore della pastorale giovanile per la medesima Arcieparchia e direttore della pastorale giovanile universitaria per le Facoltà di architettura e medicina all’Università Libanese. Il 22 giugno 2005 è stato eletto arcivescovo di Tiro dei Greco-Melkiti (Libano). Il 21 ottobre successivo è stata pubblicata la notizia della concessione dell’assenso pontificio alla elezione canonicamente fatta. Ha ricevuto la chirotonia episcopale il 27 novembre 2005. Il Sinodo dei vescovi della Chiesa greco-melkita, nel giugno 2014, lo ha trasferito alla Sede arcieparchiale di Akka dei greco-melkiti (Israele). Il medesimo Sinodo, riunitosi dal 5 al 9 novembre scorso a Raboueh (Libano), lo ha trasferito alla Sede arcieparchiale e metropolitana di Bairut e Jbeil dei greco-melkiti (libano).