Azione cattolica: 6 e 7 dicembre un convegno al Quirinale chiude le celebrazioni per i 150 anni

“L’Azione cattolica italiana nella storia del Paese e della Chiesa (1868-2018)” è il titolo di un convegno in programma il 6 e 7 dicembre, promosso dall’Isacem-Istituto per la storia dell’Azione Cattolica e del movimento cattolico in Italia “Paolo VI” in chiusura degli eventi promossi per i 150 anni di vita dell’Azione Cattolica italiana. Significativa è la sede dell’evento, che si svolge all’interno dell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica al Palazzo Sant’Andrea, in via del Quirinale 30 a Roma. “Se le celebrazioni per i 150 anni di fondazione dell’Ac si erano aperte il 29 aprile 2017 in piazza San Pietro, con un incontro di tutta l’Associazione con papa Francesco, ora termineranno al Quirinale, come a sancire simbolicamente il legame che in tutta la sua storia l’Ac ha avuto con la Chiesa e il Paese” spiega al Sir Paolo Trionfini, direttore dell’Isacem. Le due giornate di lavori saranno scandite da tre sessioni, “che ricostruiscono il rapporto tra Ac e Chiesa, Stato e società in Italia – prosegue Trionfini – Ognuna si articola in una relazione generale, tre interventi su aspetti particolari e una discussione finale con due studiosi esterni che reagiscono a caldo sugli interventi”. Per motivi di sicurezza, la partecipazione al convegno è possibile solo compilando entro il 27 novembre (termine prorogato) il modulo di iscrizione al link www.isacem.it/it/lazione-cattolica-italiana-nella-storia-del-paese-e-della-chiesa-1868-2018.