Abusi: card. O’ Malley (Pont. Comm. Tutela minori), “partenariato tra laici e clero per rispondere ai fallimenti della leadership episcopale”

“Un momento importante per lo sviluppo di un chiaro percorso per le diocesi in tutto il mondo”. Così il presidente della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, card. Seán O’Malley, in una dichiarazione sull’incontro sulla tutela dei minori nella Chiesa, convocato da Papa Francesco in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019. Il porporato riconosce il “momento critico” per la Chiesa che “si trova ad affrontare l’orrore degli abusi sessuali”. Tra le priorità indicate dal cardinale, quelle della “tolleranza zero e di una maggiore trasparenza”. “In particolare, si devono rendere noti i nomi di quanti sono accusati di abusi. Si devono anche incoraggiare tutti gli ordini religiosi a cooperare con le autorità civili e legali”. La priorità per il card. O’Malley è “il sostegno e la cura pastorale dei sopravvissuti”. “Questo è un viaggio che dura tutta la vita e che ora fa parte del tessuto della famiglia cattolica. E richiede un partenariato tra laici e clero per rispondere ai fallimenti della leadership episcopale”.