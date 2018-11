“A Sua Immagine”: oggi la storia del runner Leo che sfida la malattia e domani focus sulla Giornata contro la violenza sulle donne

“Corro per vivere”, la sfida del runner Leo contro la malattia, oggi, e il focus sulle donne in occasione della “Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne”, domani, al centro delle puntate di “A Sua Immagine”, nel fine settimana. Il programma di informazione religiosa e culturale, in onda su Rai Uno, è prodotto dalla Rai e dalla Cei – responsabili Laura Misiti e Gianni Epifani – con la conduzione di Lorena Bianchetti. Oggi, sabato 24 novembre, alle 15.55, su Rai Uno, protagonista il corridore Leo, maratoneta per passione. Nel 2012 gli è stato diagnosticato un male incurabile, ma ha affrontato la malattia con spirito positivo, sorretto da una grande fede e un pizzico di umorismo. Leo combatte ogni giorno la malattia e nel 2018 è stato il primo uomo malato di cancro al mondo a correre per la seconda volta la maratona di New York. Alle 16.15, la rubrica “Le ragioni della speranza”, dedicata al commento del Vangelo domenicale: don Maurizio Patriciello sarà a Napoli, ai Ponti Rossi, per raccontare l’esperienza della mensa dei padri Passionisti che accolgono i poveri. Domenica 25 novembre, alle 10.30, in diretta su Rai Uno, “A Sua Immagine” si occuperà della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ne parleranno con Lorena Bianchetti don Vinicio Albanesi, presidente della Comunità Capodarco, Maria Rita Parsi, psicoterapeuta, Mussi Bollini, presidente della Commissione pari opportunità Rai, e Filomena Lamberti, sfregiata con l’acido dal marito. Alle 10.55, linea alla Messa, trasmessa dalla Chiesa Santa Maria Assunta in Acuto (Frosinone), per la regia tv di Simone Chiappetta e il commento Simona De Santis. Chiuderà poi la puntata domenicale di “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco, alle 12, in piazza San Pietro. Per rivedere le puntare di “A Sua Immagine” o per approfondimenti è possibile collegarsi con la pagina del sito Raiplay.it dedicata al programma e consultare il sito CEINews.it della Chiesa cattolica italiana.