Violenza sulle donne: Auser, domani a manifestazione nazionale a Roma. Da gennaio a ottobre oltre 70 femminicidi

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre sabato 24 novembre, l’Osservatorio pari opportunità e politiche di genere Auser nazionale ripropone la necessità di affermare i diritti e la libertà delle donne e lotta insieme alle associazioni femminili, femministe e sindacali per rimuovere gli ostacoli che alimentano la violenza maschile sulle donne, in tutte le sue forme. Aderisce alla manifestazione nazionale del 24 novembre 2018 indetta a Roma in piazza della Repubblica, lanciata dal movimento Non Una Di Meno, contro la violenza di genere e le politiche patriarcali e razziste del governo. Auser ricorda che la violenza maschile si manifesta in vari modi: “donne uccise, stuprate, sfigurate, segretate, emarginate, maltrattate, dimenticate, sfruttate, sottopagate, svilite, discriminate…” e si nutre in una cultura del possesso e di negazione dei loro diritti, associando ruoli di prestigio e di potere agli uomini e ostacolando le donne “con pregiudizi e battute pesanti”. Tuttavia si tratta ancora di “una violenza sommersa e taciuta”. Di qui alcuni numeri: in Italia circa 7 milioni di donne nella propria vita hanno subito una violenza; da gennaio a ottobre sono state oltre 70 le donne uccise per mano di chi diceva di “amarle”; da gennaio a fine luglio sono state 1.646 le italiane e 595 le straniere che hanno presentato denuncia per stupro. L’Istat stima che siano 1 milione 404mila le donne che hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro da parte di un collega o del datore di lavoro.