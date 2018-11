Terra Santa: al via dal 26 novembre il congresso internazionale dei Commissari

Dal 26 novembre al 2 dicembre si terrà a Gerusalemme il quarto congresso internazionale dei Commissari di Terra Santa. Saranno presenti il prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, il card. Leonardo Sandri, il segretario del Pontificio consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, mons. José Octávio Ruiz Arenas, il ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori, fra’ Michael Perry e il custode di Terra Santa, fra’ Francesco Patton, oltre a 70 commissari provenienti da tutto il mondo. Oltre agli incontri, i presenti parteciperanno alle celebrazioni nella basilica del Santo Sepolcro, nel Getsemani, e alla preghiera dei Vespri nel Cenacolo, a Gerusalemme. A Betlemme, invece, vivranno l’esperienza di iniziare il tempo liturgico dell’Avvento. Sotto la guida dei professori dello Studium Biblicum Franciscanum, i Commissari faranno escursioni bibliche e archeologiche. Scopo principale del congresso, l’approfondimento della dimensione evangelizzatrice dei Commissari di Terra Santa, attraverso riflessioni, studio, preghiere, visite guidate e scambio di esperienze. “Infatti, i Commissari accompagnando i pellegrini in Terra Santa fanno riscoprire loro la vita di Gesù di Nazareth, di Maria e della Chiesa degli apostoli – si legge in una nota -. Ogni animatore spirituale dei pellegrini è come un maestro che insegna, attraverso la visita ai luoghi santi a leggere nelle pietre il Quinto Vangelo: la Terra Santa”.