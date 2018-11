Stavoltavoto.eu: “Un’Europa senza Barriere: costruiamola insieme!”. Testimonianze, esperienze e proposte in occasione della Giornata internazionale per la disabilità

L’Unione europea e le persone con disabilità: su questo tema l’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia organizza una giornata di “riflessione, creatività artistica e sensibilizzazione sul tema del pieno godimento di diritti, dignità e libertà per le persone con disabilità”. Il 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità, si volgerà a Roma l’evento “Un’Europa senza Barriere… Costruiamola insieme”. Due i momenti: un laboratorio di arte partecipata accessibile, guidato dal maestro Felice Tagliaferri, scultore non vedente di fama mondiale, per “scolpire con mani, braccia, naso o faccia per tirare fuori l’idea di Europa da un blocco di creta”. Quindi un dibattito, a partire dalle testimonianze di alcune associazioni, per confrontarsi su “cosa ha fatto e cosa rappresenta l’Ue per le persone con disabilità” e “quanto resta ancora da fare”. Anche in questo appuntamento si guarda alle elezioni europee del 26 maggio 2019, cercando di “costruire legami e reti al di là di qualsiasi barriera”. Appuntamento negli spazi dell’Ex Dogana in via Scalo di San Lorenzo,10 dalle ore 10.30 alle 13.30. Per partecipare all’evento: http://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/modulo-di-registrazione.