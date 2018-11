Papa Francesco: nomina i membri del Comitato organizzativo dell’incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa

Il Papa ha indicato il nome dei membri del Comitato organizzativo dell’incontro “La protezione dei minori nella Chiesa”, che si terrà in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019. A darne notizia è la Sala Stampa della Santa Sede, che ne ha diffuso l’elenco. Si tratta di: il card, Blase J. Cupich, arcivescovo di Chicago; il card. Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay e presidente della Conferenza Episcopale dell’India; mons. Charles Scicluna, arcivescovo di Malta e Segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede; padre Hans Zollner, presidente del Centro per la Protezione dei Minori della Pontificia Università Gregoriana e membro della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, che il Papa ha indicato come referente del Comitato stesso. Alla riunione, cui sarà presente il Papa – informa la sala stampa vaticana – parteciperanno i capi delle Chiese cattoliche orientali, i superiori della Segreteria di Stato, i prefetti delle Congregazioni per la Dottrina della Fede, per le Chiese Orientali, per i Vescovi, per l’Evangelizzazione dei Popoli, per il Clero, per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, i presidenti delle Conferenze episcopali e i rappresentanti dell’Unione dei Superiori generali e dell’Unione internazionale delle Superiore generali. Nei lavori preparatori dell’incontro – si legge ancora nel comunicato – saranno coinvolti, tra gli altri, Gabriella Gambino, Sottosegretario per la Sezione Vita, e Linda Ghisoni, Sottosegretario per la Sezione Fedeli Laici, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e alcune vittime di abusi da parte del clero.