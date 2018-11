“Oggi ci vuole una primavera! Oggi ci vogliono profeti di speranza, profeti di santità, che non abbiano paura di sporcarsi le mani per lavorare e andare avanti”. Lo ha esclamato, a braccio, il Papa, al termine del discorso ai membri della Fondazione Giorgio La Pira, ricevuti in udienza in Vaticano. Francesco ha fatto riferimento al saluto iniziale del presidente, che ha “usato per due volte la parola primavera”. “Oggi ci vogliono rondini!”, ha concluso il Papa sempre a braccio: “Siatelo voi!”.