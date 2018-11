Notizie Sir del giorno: protezione minori, Bankitalia su economia, Comuni, interventi caritativi Cei, crisi Perù, laurea a don Ciotti, Sosa presidente Usg

Papa Francesco: nomina i membri del Comitato organizzativo dell’incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa

Il Papa ha indicato il nome dei membri del Comitato organizzativo dell'incontro "La protezione dei minori nella Chiesa", che si terrà in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019. A darne notizia è la Sala Stampa della Santa Sede, che ne ha diffuso l'elenco. Si tratta di: il card, Blase J. Cupich, arcivescovo di Chicago; il card. Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay e presidente della Conferenza episcopale dell'India; mons. Charles Scicluna, arcivescovo di Malta e segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede; padre Hans Zollner, presidente del Centro per la Protezione dei Minori della Pontificia Università Gregoriana e membro della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che il Papa ha indicato come referente del Comitato stesso. Alla riunione sarà presente il Papa.

Economia: Bankitalia, “rischi per la stabilità finanziaria in aumento”

"I rischi per la stabilità finanziaria derivanti dall'evoluzione dell'economia mondiale sono in aumento. Il protrarsi dei contrasti commerciali a livello internazionale accresce l'incertezza e può avere conseguenze negative sulla crescita". È quanto si legge nel Rapporto sulla stabilità finanziaria di Bankitalia. Nel Paese i maggiori rischi indicati "derivano dalla scarsa crescita e dall'alto debito pubblico". "Le ripercussioni sull'economia delle tensioni sui titoli sovrani sono attenuate dal basso indebitamento privato e dalla lunga vita residua del debito pubblico, che rende graduale la trasmissione del rialzo dei rendimenti sul costo medio del debito".

Comuni: card. Bassetti, “cuore pulsante dell’Italia, sono i più vicini alla gente”

"Faccio il tifo per i Comuni italiani, sono il cuore pulsante dell'Italia. Il Comune è ancora il tipo di governo più vicino alla gente. I sindaci sono eletti dalla gente". Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Gualtiero Bassetti, in un videomessaggio trasmesso durante l'evento organizzato da Tv2000 in cui sono stati premiati 37 sindaci dei Comuni italiani protagonisti della scorsa stagione del programma "Borghi d'Italia", curato e condotto da Mario Placidini. La consegna degli attestati è avvenuta a Roma a Palazzo Firenze presso la sede centrale della Società Dante Alighieri. "Viaggiando per l'Italia – ha proseguito il card. Bassetti – vedo spesso tanti amministratori locali giovani. A questi chiedo di metterci tutto l'entusiasmo e le energie per ascoltare anche la vecchietta che si va a lamentare per una buca davanti casa. Il sindaco deve ascoltare e comprendere. Spero che i sindaci continuino a stare vicino alla gente. Oggi la gente ha bisogno di accompagnamento sia i vecchi che i giovani".

Cei: Comitato interventi caritativi terzo mondo, approvati 109 progetti finanziati con fondi dell’8xmille

Approvati 109 progetti, per i quali saranno stanziati € 13.116.270, provenienti dai fondi dell'8xmille Cei, così suddivisi: € 8.818.804 per 43 progetti in Africa; € 1.559.526 per 40 progetti in America Latina; € 2.345.188 per 24 progetti in Asia; € 362.752 per 1 progetto in Medio Oriente; ed € 30.000 per 1 progetto in Est Europa. Questi i dati relativi alla riunione del Comitato per gli interventi caritativi a favore del terzo mondo della Cei, tenutasi venerdì 16 e sabato 17 novembre a Roma, e resi noti oggi. Dall'inizio del 2018 ad oggi sono stati approvati 818 progetti per un valore complessivo di € 119.868.618.

Vescovi Perù: “crisi grave e corruzione radicata”, il popolo “chiede autentica giustizia”

Una presa di posizione forte, "di fronte alla grave crisi che schiaccia il nostro Paese, come conseguenza del deterioramento dei valori etici, del silenzio complice, del blindamento politico, dell'inaccettabile primato degli interessi personali e di gruppo a danno del bene comune". È quella presa dalla presidenza della Conferenza episcopale peruviana (Cep), che ieri pomeriggio (ora locale) nel corso di una conferenza stampa ha presentato una nota sulla situazione del Paese. L'ultimo scandalo riguarda l'ex presidente della Repubblica Alan García che, lamentando un accanimento giudiziario, si è rifugiato nell'ambasciata dell'Uruguay chiedendo a quel Paese asilo politico. Quello di García è solo l'ultimo scandalo che riguarda un politico di primo piano. "La corruzione radicata nelle istituzioni" – scrivono i vescovi – "ha generato nella popolazione indignazione, una crescente condanna, una profonda sfiducia e una richiesta di autentica giustizia".

Legalità: Univ. di Parma, laurea in Psicologia dell’intervento clinico e sociale a don Luigi Ciotti

(da Parma) "Per l'impegno sociale nell'accogliere le varie forme di disagio e nel proporre interventi innovativi, l'alto senso etico, il richiamo alla responsabilità delle azioni individuali e collettive, l'adesione a una visione delle comunità educanti fondata su legalità e giustizia sociale". Lo ha detto Diego Saglia, direttore del Dipartimento di Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali dell'Università di Parma, leggendo la motivazione del conferimento della laurea magistrale ad honorem in Psicologia dell'intervento clinico e sociale a don Luigi Ciotti. "I valori di cui don Luigi è testimone – ha rimarcato Paolo Andrei, rettore dell'ateneo – grazie al suo impegno e alla sua perseveranza, possono essere di grande stimolo per la nostra comunità accademica. Potremmo raggiungere traguardi straordinari nei processi educativi e formativi, solo se sapremo orientare eticamente i nostri comportamenti, volendo tenacemente promuovere e difendere la dignità di ogni persona umana".

Religiosi: p. Arturo Sosa Abascal è il nuovo presidente dell’Unione superiori generali

Padre Arturo Sosa Abascal, proposito generale della Compagnia di Gesù, è il nuovo presidente dell'Unione superiori generali (Usg). L'elezione è avvenuta durante i lavori della 91ª Assemblea semestrale e generale su "Giovani, fede e discernimento" che si chiude oggi presso la Casa Divin Maestro ad Ariccia. Vice presidente è padre Michael Brehl, superiore generale dei Redentoristi.