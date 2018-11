Infanzia e digitale: nasce il manifesto della comunicazione non ostile per i bambini

Nasce “Parole appuntite, parole piumate”, il manifesto della comunicazione non ostile per bambini dai 3 ai 7 anni, che verrà presentato in anteprima a Bari, alla Fiera del Levante, venerdì 30 novembre durante l’evento “Parole a Scuola”. Si tratta di una giornata di formazione gratuita sul tema delle competenze digitali e dell’ostilità nei linguaggi, organizzata dall’associazione Parole O_Stili, dall’Università Cattolica, dall’Istituto Giuseppe Toniolo in collaborazione con Miur e Corecom Puglia. Il manifesto, che avrà la forma di un libretto, è scritto da Anna Sarfatti, illustrato da Nicoletta Costa ed edito da Franco Cosimo Panini Editore. “’Parole appuntite, parole piumate’ sarà “uno strumento per genitori ed educatori utile per cominciare da subito a spiegare ai bambini il corretto utilizzo degli strumenti digitali, proprio durante gli anni in cui iniziano i primi approcci ai dispositivi mobili”, si legge in una nota. Ecco 10 concetti che i genitori e gli educatori possono spiegare anche ai più piccoli: “La rete non è un gioco”; “in rete bisogna essere gentili”; “prima di parlare bisogna pensarci: puoi contare fino a 10!”; “nessuno ha ragione tutte le volte”; “ci sono delle parole che fanno ridere e stare bene, come una coccola o un abbraccio”; “le parole cattive graffiano e fanno male”; “la rete è come un bosco: meglio farsi accompagnare da un grande”; “qualche volta non si va d’accordo: è normale”; “offendere non è divertente”; “qualche volta è bello stare zitti”. Il libretto, in vendita dal 30 novembre, verrà illustrato a oltre 1.000 insegnanti, tra gli altri, da Rosy Russo, ideatrice di Parole O_Stili, e da Giovanni Scifoni, attore e creatore di contenuti video a tema familiare.