Giuseppe Toniolo: Campiglio (Università Cattolica), “vera la teoria di dipendenza dell’ordine economico da quello etico”

“Nel suo trattato di economia sociale del 1907 Giuseppe Toniolo teorizza la dipendenza dell’ordine economico da quello etico. Questa è un’affermazione molto forte ma che all’epoca fu anche contestata da colleghi come Pareto e, nei fatti, la storia ha dimostrato essere straordinariamente vera”. Lo ricorda Luigi Campiglio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in una video-intervista realizzata in prossimità del convegno organizzato in occasione del centenario della morte di Giuseppe Toniolo, domani, sabato 24 novembre nell’ateneo. “Con la crisi europea si è posto il problema di dire, ad esempio, cos’è una disuguaglianza giusta, ma giusto è un concetto etico e non economico- ha aggiunto Campiglio -. E, quindi, di nuovo l’economia ha bisogno dell’etica come per stabilire di che cosa è fatto un paniere di beni che sia minimale per la sussistenza”.