Diocesi: Brindisi, una conferenza su “Ambiente e lavoro: sviluppo sostenibile?” con don Bignami e l’ex ministro Giovannini

Una conferenza su “Ambiente e lavoro: sviluppo sostenibile?” si svolgerà stasera, alle 19, nella chiesa San Paolo eremita, a Brindisi. A organizzarlo, l’Ufficio per la Pastorale Sociale della diocesi. Interverranno Enrico Giovannini, già ministro del Lavoro e docente di Statistica economica a “Tor Vergata”, Angelo Colombini, segretario nazionale confederale della Cisl per le politiche contrattuali del settore industria, artigianato, ambiente, sicurezza ed energia, e don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Cei per i problemi sociali, lavoro e custodia del creato. “Un approfondimento qualificato sul tema di strettissima attualità nel nostro territorio: coniugare ambiente e lavoro secondo uno sviluppo integrale e sostenibile – si legge in una nota degli organizzatori -. A fare da sfondo agli interventi la dottrina sociale della Chiesa con particolare attenzione all’enciclica Laudato si’ e all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i suoi 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile”.