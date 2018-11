Diocesi: Bolzano-Bressanone, il servizio di sostegno telefonico della Caritas è anche online

Da anni la Caritas di Bolzano-Bressanone offre un servizio di sostegno telefonico in lingua tedesca, analogo a quello offerto, in lingua italiana, da “Telefono amico Italia”. In base all’esperienza maturata in questi anni, si è osservato che non tutte le persone possono o vogliono parlare apertamente dei propri problemi. Per alcuni, infatti, è più facile dare voce alla propria sofferenza scrivendo. Per questo ora il servizio di sostegno telefonico si amplia con un nuovo servizio di consulenza online che partirà la prossima settimana. Il servizio è anonimo e dedicato a persone in situazioni di crisi. La consulenza online del servizio di sostegno al telefono della Caritas è offerta in lingua tedesca. Il nuovo progetto “Perché scrivere aiuta!” sarà presentato ufficialmente alla stampa mercoledì prossimo, 28 novembre.