Sinodo 2018: mons. Anselmi, mons. Fragnelli e mons. Sigismondi, “esperienza di polifonia ecclesiale”

Il recente Sinodo dedicato ai giovani “ci ha donato la fecondità di un metodo che ci incoraggia a procedere nella pastorale delle nostre diocesi partendo dalla conoscenza della realtà, interpretata alla luce della fede e orientata alle scelte necessarie per una conversione sinodale e missionaria”. Lo scrivono i vescovi mons. Nicolò Anselmi (ausiliare di Genova), mons. Pietro Maria Fragnelli (Trapani) e mons. Gualtiero Sigismondi (Foligno), in un intervento pronunciato nel corso dell’ultima assemblea straordinaria Cei. Hanno rappresentato infatti, nel Sinodo i vescovi italiani. “Il Sinodo ha totalmente modificato il nostro vissuto; abbiamo goduto di una vera polifonia ecclesiale fra presenze di confratelli provenienti da tutto il mondo, mentre davanti a noi e negli eventi collaterali fioriva una grande e vivace policromia giovanile”. Un’esperienza dalla quale “emerge una sorta di profilo del vescovo chiamato a servire la Chiesa nella società globalizzata di oggi”. Dieci le dimensioni di questo profilo indicate. “Nella mente e nel cuore il vescovo ci appare come un pellegrino capace di imitare il Signore Gesù, che, come lungo la strada verso Emmaus, affianca i giovani nel loro cammino, pone loro domande e risponde alle loro reazioni esistenziali; riscalda il loro cuore con la memoria della Parola e accetta l’invito a fermarsi nella loro vita”. Differenti i volti indicati: quelli di “un padre che costruisce una Chiesa empatica con un ascolto non solo pedagogico, ma anzitutto teologico”, di “un maestro attento alla voce dello Spirito”, di “un pastore con l’odore delle pecore, che genera una sinodalità missionari”, di “un direttore di orchestra capace di uscire dall’autoreferenzialità diocesana”. E, poi, ancora di “una guida che sa unire relazioni e istituzione”, di “un educatore fiducioso e gioioso”. Ma anche di “un padre, fratello e amico, capace di promuovere la donna anche nei processi decisionali”.