Povertà: Caritas-Csvnet, sono 180 gli empori solidali in Italia, altri 20 apriranno nei prossimi mesi

Sono oltre 180 gli empori solidali in Italia, diffusi in quasi tutte le regioni. Una forma di contrasto della povertà che ha vissuto una crescita impressionante negli ultimi tre anni e che permane in grande espansione, con una ventina di nuove aperture già previste nei prossimi mesi. Caritas italiana e Csvnet (l’associazione dei Centri di servizio per il volontariato) hanno indagato il fenomeno e realizzato il loro 1° Rapporto nazionale sul tema, che sarà presentato mercoledì 5 dicembre a Roma – Aula magna della Facoltà di architettura di Roma 3, quartiere Testaccio, ore 9.30-12 – nell’ambito della manifestazione organizzata insieme al Forum terzo settore in occasione della 33ª Giornata internazionale del volontariato. Nati alla fine degli anni ’90 e sviluppati dopo il 2008 in forma più organizzata, gli empori solidali si affiancano alla tradizionale distribuzione delle borse-spesa, per aiutare le persone in stato di povertà con ulteriori servizi di accompagnamento. Gli empori sono servizi simili a un negozio o a un supermercato dove individui o famiglie in situazione di difficoltà economica, accertata in base ad alcuni parametri, possono recarsi per scegliere prodotti (cibo, vestiti, articoli per la casa ecc.) in base ai propri gusti e necessità, acquisendoli gratuitamente, attraverso una tessera a punti. L’intento di Caritas italiana e Csvnet, le cui reti sono spesso protagoniste nella promozione degli empori, è stato anzitutto quello di ricostruire una geografia degli empori, per poi portarne alla luce i principali aspetti quantitativi. Oltre a fornire l’anagrafica, la storia e la distribuzione territoriale degli empori, il Rapporto descrive le principali modalità organizzative, i criteri di accesso, il personale (per lo più volontario), i numeri e le caratteristiche dei beneficiari, la tipologia e la provenienza dei beni e delle risorse economiche. Alla presentazione parteciperanno, tra gli altri, il direttore di Caritas Italiana don Francesco Soddu e il presidente di Csvnet Stefano Tabò. Presenteranno i dati Monica Tola (Caritas Italiana) e Stefano Trasatti (Csvnet). Sono previste le testimonianze dell’“Emporio della solidarietà” di Oria, “La stiva” di Genova e la Rete degli empori solidali dell’Emilia-Romagna.