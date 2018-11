Libri: Bianchetti (A Sua Immagine), “con sacrificio e dedizione il domani è un traguardo raggiungibile”

“È un diario di viaggio, dove c’è molto di me, ma con un desiderio: trasmettere alle persone fiducia in se stessi e coraggio di tornare a sognare”. Con queste parola Lorena Bianchetti, giornalista e conduttrice del programma “A Sua Immagine” su Rai Uno, ha presentato questa sera il suo primo libro “Una guerriera disarmata” edito da Piemme, nella Galleria Alberto Sordi di Roma. “La società di oggi – ha rimarcato – ha ucciso il desiderio, il sogno, dipingendo una realtà dove i cambiamenti sono tutti difficili o impossibili. La verità però è un’altra: la vita ci insegna infatti che con umiltà, sacrificio, dedizione e senza dubbio pazienza, il domani è un traguardo raggiungibile”. Emozionata, Bianchetti ha aggiunto: “In questo libro si addensano tanti appunti di viaggio della mia vita, tra famiglia, esperienze e lavoro. Ci sono ad esempio istantanee con i miei nonni, l’esperienza umanitaria con i rifugiati in Ecuador e Colombia. Ancora, gli incontri della vita, i sentimenti, le riflessioni e sì anche le delusioni, ma che comunque aiutano a crescere e fortificarsi”.

Nel dialogo con la giornalista Azzurra Della Penna, moderatrice della presentazione romana, non è mancato il racconto della lunga gavetta nello spettacolo sino all’approdo sulla rete ammiraglia Rai, tra l’intrattenimento con “Domenica In” e l’informazione religiosa e culturale con “A Sua Immagine”, programma frutto della sinergia tra Rai e Conferenza episcopale italiana. “‘A Sua Immagine’ è la mia grande famiglia – ha affermato Bianchetti –. Un gruppo di lavoro con cui ho condiviso tutto, anche la scoperta della maternità. Un pensiero speciale va a padre Gianni Epifani e Laura Misiti”.