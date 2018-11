Diocesi: Udine, domenica la Giornata del seminario. Inserto speciale sul settimanale “La vita cattolica”

Nel Seminario interdiocesano di Castellerio (Udine) sono 29 i ragazzi che si stanno preparando al sacerdozio. A loro e all’istituzione della Chiesa di Udine è dedicata la “Giornata del Seminario”, in programma domenica 25 novembre. “Questi giovani – spiega il rettore, don Loris Della Pietra – vivono un cammino di confronto con il Signore e con i fratelli per comprendere ciò che Dio chiede loro, ma senza nascondere o mortificare ciò che è proprio del loro essere uomini nel nostro tempo. Se la risposta alla vocazione è la realizzazione della santità nella propria vita, ciò non può avvenire smentendo la propria umanità, a partire dai limiti. La coscienza dei propri limiti può diventare terra feconda per lasciare che lo spirito operi. Per questo tendere alla santità di Dio nel rispetto della propria umanità è la sfida di ogni vocazione”. Don Della Pietra aggiunge, inoltre, che “pregando per il Seminario chiediamo al Signore uomini disposti a lasciare che ogni frammento del loro essere sia purificato, illuminato e rafforzato dall’azione amorosa dello Spirito per essere con la vita buona notizia di Dio per i fratelli”. Sul settimanale diocesano “La Vita Cattolica” è previsto un inserto speciale per conoscere meglio i giovani seminaristi, ma anche le iniziative vocazionali della diocesi.