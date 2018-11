Diocesi: Pistoia, il 23 novembre mons. Tardelli incontra gli insegnanti per parlare di scuola e sfida educativa

La realtà della scuola e la sfida educativa saranno al centro dell’incontro che venerdì 23 novembre, alle 17, mons. Fausto Tardelli avrà con gli insegnanti di Pistoia. L’incontro, in programma nel seminario vescovile, segue la lettera agli insegnanti dello scorso settembre e rappresenta un’ ulteriore apertura al dialogo con il mondo della scuola e con gli insegnanti. “La scuola vive un tempo di difficilissima mediazione tra esigenze diverse – afferma Edoardo Baroncelli, direttore dell’ufficio pastorale scolastica e tra i promotori dell’iniziativa –. Da un lato deve essere inclusiva verso le sempre più marcate e più diverse fragilità e quindi accogliere ed accompagnare chiunque, a qualunque prezzo, anche a rischio di dover se non abbassare almeno modulare le esigenze, le regole, le necessità didattiche”. “Dall’altro lato oggi più che mai, essa deve essere rigorosamente formativa – continua Baroncelli – per attrezzare i ragazzi alle sfide importanti di un mondo complesso, per educarli al valore sempre più appannato dell’impegno, del sacrificio, dell’importanza delle regole per la civile convivenza degli uomini tra loro. Una mediazione difficilissima rispetto alla quale la scuola, come ogni altra istituzione formativa incluso la famiglia, rischia di non riuscire a trovare il giusto equilibrio e deragliare tra un buonismo gregario e senza regole o un formalismo freddo e incapace di incidere minimamente nella vita dei ragazzi”.