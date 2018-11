Diocesi: Caritas Bologna, sabato 24 novembre la “Giornata di promozione della cultura dell’incontro”

Un’intera giornata di sensibilizzazione e informazione sul tema dell’asilo dei migranti con un’attenzione particolare alla dimensione dell’accoglienza e dell’incontro. L’ha organizzata per sabato 24 novembre, la Caritas diocesana di Bologna della campagna “Share the journay”.

L’evento inizierà alle 10, nella parrocchia di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale, che ha aderito al progetto “Pro–tetto rifugiato a casa mia”. Da qui prenderà il via la camminata con e per i rifugiati, con arrivo previsto a Villa Pallavicini dopo una mezz’ora di marcia. La camminata – viene ricordato in una nota – “si inserisce all’interno dell’iniziativa internazionale ‘Share the journay’ che invita tutti a camminare insieme con l’obiettivo simbolico di percorrere un milione di chilometri”. I partecipanti all’iniziativa bolognese compiranno un cammino di tre chilometri, che andranno a sommarsi a quelli percorsi nelle diocesi di tutto il mondo.

La mattinata si concluderà con l’intervento dell’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi, in programma alle 12. Nel pomeriggio, alle 14 è previsto un momento formativo e informativo sul nuovo Decreto legge “sicurezza e immigrazione”, a cura dell’avvocato Massimo Cipolla dell’Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione).