Diocesi: Bologna, sabato 24 novembre la Giornata di promozione della cultura dell’incontro

Una giornata di sensibilizzazione e informazione sul tema dell’asilo dei migranti con un’attenzione particolare alla dimensione dell’accoglienza e dell’incontro. È quanto promuove sabato 24 novembre la Caritas diocesana di Bologna, che a partire dalle 10, nella parrocchia di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale, organizza la “Giornata di promozione della cultura dell’incontro”. Dalla parrocchia, che ha aderito al progetto “Pro-tetto rifugiato a casa mia”, inizierà la camminata con e per i rifugiati, che avrà come destinazione Villa Pallavicini. La camminata si inserisce all’interno dell’iniziativa internazionale “Share the journay”, che – raccogliendo un’idea lanciata lo scorso anno da Papa Francesco – invita tutti a camminare insieme con l’obiettivo simbolico di percorrere un milione di chilometri. La mattinata si concluderà con un intervento dell’arcivescovo Matteo Zuppi.