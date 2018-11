Cinema: De Angelis (regista) a Tv2000, film “Il vizio della speranza” è “una preghiera laica”

“Con ‘Il vizio della speranza’ ho voluto fare un film che fosse una preghiera laica”. Lo ha affermato il regista Edoardo De Angelis (che ha diretto anche “Perez” e “Indivisibili”) ospite di “Effetto notte”. Durante il rotocalco di informazione cinematografica di Tv2000 condotto da Fabio Falzone, in onda venerdì 23 novembre in seconda serata, De Angelis racconta il suo nuovo film “Il vizio della speranza”, la storia di una donna, Maria, che nella comunità di Castel Volturno non rinuncia a dare alla luce suo figlio. Il film ha vinto il premio del pubblico alla Festa di Roma e il Tokyo Film Fest, con un riconoscimento anche alla protagonista Pina Turco, moglie di De Angelis nella vita.



“Mi sono interrogato – prosegue il regista – sul perché alcune parabole ancora oggi ci colpiscono; non ho voluto fare un film religioso ma un film che fosse una preghiera, una preghiera laica ma che rappresentasse l’atto di un uomo di rivolgersi a qualcosa che non è qui, che non è ora e l’atto di superamento della vergogna, della propria debolezza”.

“Il mio personaggio – aggiunge Turco – rischia di perdere la vita ma a quel punto non importa, il suo sacrificio è valso e lei sente che nell’atto stesso di quel sacrificio la sua vita acquista un peso. Ed è questa la vera potenza del film”.