Acli Colf: Roma, al via dal 24 novembre l’assemblea nazionale

Si svolgerà a t Roma, presso CasAcli, la 19esima assemblea nazionale delle Acli Colf che, oltre a indicare le strategie per il futuro dell’associazione e a rinnovare le cariche associative, affronterà alcune questioni di fondamentale importanza per le lavoratrici e i lavoratori domestici e relative all’assistenza alla persona. La due giorni sarà scandita da alcune iniziative. Sabato 24 novembre si terrà la tavola rotonda su “Diritti, dignità, eguaglianza nel lavoro domestico e di cura: a che punto siamo?” con la partecipazione, tra gli altri, di Raffaella Sarti, storica dell’Università di Urbino, Sabrina Marchetti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Livia Turco, già ministro della Salute e presidente della Fondazione Nilde Iotti, Gianni Rosas, direttore dell’Ilo. Alle 18.30 “In viaggio: racconti di migrazione tra miraggio e realtà”, una pièce di teatro sociale a cura dell’Apis di Milano, sull’esperienza migratoria attraverso i racconti di donne che l’hanno vissuta in prima persona. Domenica 25 novembre proseguirà il confronto accompagnato dalla riflessione spirituale di suor Helen Alford, vice-rettore dell’Università Saint Thomas – “Angelicum” di Roma e dalla condivisione delle attività realizzate e delle prospettive future dell’associazione.