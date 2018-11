Università: Buonomo (rettore Lateranense), nuovo ciclo di studi in “Scienze della Pace”

Alla Pontificia Università Lateranense “si potrà frequentare il nuovo ciclo di studi in ‘Scienze della pace’, voluto e istituito da Papa Francesco nei giorni scorsi”. Lo ha annunciato il rettore dell’ateneo, Vincenzo Buonomo, intervenendo oggi al Convegno organizzato dal Segretariato Assistenza Monache, in occasione della Giornata Pro Orantibus. Si tratta, ha spiegato, di “un percorso interdisciplinare che intende trasporre in ambito accademico e con metodo scientifico, tutto quel patrimonio di valori e di azioni, proprio anche della vostra vita contemplativa, finalizzato ad annunciare la Buona Novella e a sognare la pace per tutte le persone e tutte le nazioni”. Per Buonomo, il nuovo ciclo di studi rappresenta “il contributo dell’Università Lateranese perché, in ogni federazione di monasteri, ci possano essere monache preparate al compito da svolgere come superiore, formatrici ed econome”.