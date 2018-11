Puglia: al via domani la prima Conferenza regionale sulla famiglia

Prende il via domani a Bari, presso la Fiera del Levante, la prima Conferenza regionale sulla famiglia organizzata dalla Regione Puglia su spinta del Forum delle associazioni familiari e a seguito di una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale.

“Le politiche a sostegno delle famiglie e la sfida della denatalità” saranno al centro dei lavori della due giorni che vedrà, dopo le relazioni introduttive, quattro macroaree di discussione in parallelo: “Il lavoro condizione fondamentale per la ripresa della natalità” (coordinatore scientifico Alessandro Rosina); “Le famiglie: risorse sociali ed educative” (coordinatrice scientifica Loredana Perla); “Proposte e prospettive per un fisco a sostegno delle famiglie” (coordinatore scientifico Vito Peragine); “Famiglie e servizi di cura” (coordinatore scientifico Francesco Belletti).

Per Lodovica Carli, presidente del Forum famiglie della Puglia, la conferenza “è certamente un punto di arrivo rispetto al lungo percorso che ci ha portato fin qui e che ci ha permesso di rappresentare di fronte alla politica e alle Istituzioni le istanze delle famiglie pugliesi. È il frutto della crescente consapevolezza delle famiglie di Puglia del loro valore sociale e della necessità di esercitare la loro cittadinanza attiva attraverso lo strumento dell’associazionismo”. “In questo percorso, siamo stati sostenuti dalla collaborazione di diversi soggetti attivi nella società”, prosegue Carli, aggiungendo che la politica “ha riconosciuto che le nostre proposte non nascevano da istanze ideologiche, ma da problemi concreti e urgenti a cui è necessario dare risposta”. L’appuntamento darà il via al percorso partecipato – attraverso l’applicazione della Legge 13 luglio 2017, n. 28 – che porterà alla redazione del Piano regionale per la famiglia. “La discussione politica più importante della legislatura”, l’ha definita il governatore Michele Emiliano, che avvierà e concluderà i lavori.