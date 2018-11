Papa Francesco: udienza, 10mila in piazza. Prima di iniziare il giro saluta e benedice disabile grave su un lettino

foto SIR/Marco Calvarese

Il Papa ha fatto il suo ingresso oggi in piazza San Pietro, dove sono presenti 10mila fedeli, alle 9.15 circa, ma appena fatto capolino dal lato del braccio di Carlo Magno è sceso subito dalla papamobile, per andare a salutare e benedire una donna gravemente disabile su un lettino, accompagnata dai familiari e dai volontari. Francesco è sceso dalla papamobile per raggiungere, a piedi, la donna e si è intrattenuto a parlare con lei, tenendole le mani, alle quali ha affidato un rosario, e benedicendola. Poi il Papa è risalito a bordo della jeep bianca scoperta e ha cominciato il consueto giro tra i settori della piazza, di cui sono protagonisti i bambini. Molti gli striscioni che campeggiano tra la folla, tra cui quelli a caratteri cubitali del Cammino neocatecumenale, con scritte nere in campo bianco, visibile sulle transenne della prima fila davanti al sagrato. Intorno all’obelisco al centro della piazza, dove com’è tradizione viene allestito il presepe, una palizzata di incannucciate, sormontata da una gru, nasconde i lavori di scultura per il presepe di quest’anno, che sarà realizzato con la sabbia jesolana originaria delle Dolomiti.