Papa Francesco: ricevuti i volontari del Banco Alimentare in vista della Giornata nazionale della colletta

Durante l’udienza generale, Papa Francesco ha accolto questa mattina i tanti volontari del Banco Alimentare presenti in Piazza San Pietro per la benedizione, in vista della ventiduesima Giornata nazionale della colletta alimentare che si terrà sabato 24 novembre. Il Papa ha salutato i volontari presenti e i 145mila che presidieranno i supermercati. “Questo paterno incitamento – afferma Andrea Giussani, presidente della Fondazione Banco Alimentare – infonde energia e nuova motivazione a tutti i volontari, anche di etnie e fedi diverse, nell’impegno della lotta alla povertà e nel poter incontrare il bisogno di coloro, famiglie e persone sole, nella propria città o paese vivono un grave disagio ma soprattutto chiedono una speranza”. A seguire Banco Alimentare ha consegnato all’elemosiniere del Papa, mons. Konrad Krajewski, 2.400 chili di alimenti a lunga conservazione collegando così non solo idealmente, ma con un gesto concreto, la Giornata mondiale dei poveri di domenica scorsa alla Giornata nazionale della colletta alimentare di sabato prossimo. Questi alimenti finiranno sulle tavole delle mense per poveri intorno a San Pietro. A questa donazione ne seguirà un’altra post Colletta. Una parte degli alimenti donati sabato verrà infatti consegnata direttamente alla Cittadella della Carità di Roma, come da indicazione del Santo Padre.