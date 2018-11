Lavoro: Fai-Cisl, domani a Roma la presentazione della campagna “#FaiDiPiù” per le disoccupazioni agricole 2019

Verrà presentata domani, giovedì 22 novembre, a Roma, la campagna “#FaiDiPiù”, promossa dalla Fai, Federazione agroalimentare e ambientale della Cisl, insieme al patronato Inas Cisl, per la gestione delle disoccupazioni agricole 2019. Nell’occasione saranno forniti dati sul tema e sul mercato del lavoro agricolo. Interverranno il segretario generale della Fai Cisl, Onofrio Rota, e il presidente dell’Inas Cisl, Gigi Petteni.

L’incontro si terrà alle 11 nella sede della Fai nazionale, in via Tevere 20.