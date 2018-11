Gmg 2019: Dicastero laici, famiglia e vita, videomessaggio Papa vuole “raggiungere il maggior numero dei giovani”, come chiesto al Sinodo

foto SIR/Marco Calvarese

Il Messaggio del Papa per la prossima Gmg di Panama, diffuso nel giorno della celebrazione della Presentazione della Beata Vergine Maria, “conclude un ciclo di tre messaggi mariani dedicati ai giovani in cammino tra la Gmg 2016 e la Gmg 2019”. È quanto si legge in un comunicato del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, diffuso contestualmente al videomessaggio di Papa Francesco. “Per la prima volta il Messaggio del Santo Padre in preparazione alla Gmg viene pubblicato principalmente in forma di videomessaggio – spiega il Dicastero – affinché possa raggiungere il maggior numero di giovani e rispondere al loro desiderio, espresso in occasione del recente processo sinodale, di comunicare con la Chiesa attraverso forme più vicine al loro linguaggio”. “Nel suo discorso, il Santo Padre si rivolge a tutti i giovani del mondo – credenti e non credenti – incoraggiandoli a scoprire i valori caratteristici della giovinezza”, si legge ancora nel comunicato: “Riconosce la loro disponibilità a porsi al servizio degli altri e li invita a mettere in pratica questa attitudine nella prospettiva cristiana: ‘Mettersi al servizio del prossimo non significa soltanto essere pronti all’azione; bisogna anche mettersi in dialogo con Dio, in atteggiamento di ascolto, come ha fatto Maria. Lei ha ascoltato quello che le diceva l’angelo e poi ha risposto’, dice il Santo Padre”. Il videomessaggio, precisa il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, “serve come strumento di preparazione spirituale alla prossima Gmg di Panama 2019 e anche come ispirazione per la pastorale giovanile in tutto il mondo”.