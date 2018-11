Germania: le finestre di Marc Chagall per la chiesa di S. Stefano a Magonza protagoniste del francobollo “Natale 2018”

Un particolare delle finestre create da Marc Chagall per la chiesa parrocchiale di S. Stefano a Magonza è protagonista del francobollo che, in Germania, il ministero federale delle Finanze ha realizzato in vista del prossimo Natale. A quarant’anni dalla posa delle prime finestre, questa preziosa opera d’arte dell’artista originario della Bielorussia diviene strumento per portare nuova luce. Il francobollo, del valore effettivo di 70 centesimi, sarà venduto a 1 euro. I 30 centesimi in più serviranno a sostenere l’attività dell’associazione sociale “Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege”. Il francobollo sarà presentato ufficialmente martedì prossimo, 27 novembre, alle 11, nella chiesa di S. Stefano a Magonza dal ministro federale per le Finanze, Olaf Scholz, dal direttore del commissariato dei vescovi tedeschi, Karl Jüsten, dal vescovo di Magonza, mons. Peter Kohlgraf, dal prelato Martin Dutzmann, plenipotenziario del Consiglio della Chiesa evangelica in Germania (Ekd), nonché dal presidente della “Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege” Peter Neher e dal sindaco di Magonza, Michael Ebling.