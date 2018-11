Forum famiglie: Roma, all’assemblea generale di sabato 24 novembre anche il vicepremier Salvini

È prevista la presenza anche del vicepremier Matteo Salvini all’assemblea generale del Forum nazionale delle associazioni familiari in programma sabato 24 novembre, dalle 10, nella prestigiosa cornice del Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi (via XXIV Maggio 43 ) a Roma. Sarà un appuntamento particolarmente significativo per il Fourm perché nella giornata verranno rinnovate tutte le cariche dell’organismo, che conta al suo interno più di 500 tra associazioni, movimenti e realtà nazionali e locali oltre ai Forum regionali, portando avanti le istanze di circa 4 milioni di famiglie italiane.

Dopo la relazione del presidente nazionale uscente, Gigi De Palo, ci sarà spazio per i saluti delle autorità politiche e istituzionali che prenderanno parte all’appuntamento, tra le quali oltre a Salvini ci sarà anche l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini.

Al centro dell’assemblea il tema “Il futuro è un Patto”, con cui verrà tracciato il bilancio degli ultimi anni di attività del Forum famiglie, rilanciando nel contempo l’attualità e la necessità di rendere concreto il PattoXnatalità: “un patto con i nostri figli e con le generazioni che verranno, verso cui – si sottolinea in una nota – c’è il dovere e l’impegno di costruire un Paese all’altezza dei loro sogni e delle loro aspettative”. L’attenzione, in particolare, sarà focalizzata sulla discriminazione fiscale e sulle misure concrete da mettere in campo a livello sociale, politico, culturale ed economico per il rilancio della natalità, la valorizzazione della conciliazione lavoro-famiglia, il sostegno delle giovani coppie che sognano di sposarsi e delle famiglie con figli.