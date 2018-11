Diocesi: Termoli-Larino, “Il metodo del discernimento spirituale” al centro dell’assemblea diocesana del 24 novembre

Sabato prossimo, 24 novembre, la Chiesa di Termoli-Larino si ritroverà, a partire dalle 17, nell’auditorium della parrocchia Santa Maria degli Angeli a Termoli, per l’assemblea diocesana. “Il metodo del discernimento spirituale e le sue tappe nel cammino personale e comunitario” è il titolo dell’incontro, che si inserisce nel tema scelto in diocesi per il nuovo anno pastorale, “Il disegno del Padre è Cristo, e noi in lui”. Dopo la preghiera iniziale e l’introduzione del vescovo, mons. Gianfranco De Luca, è prevista la relazione del gesuita padre Carlo Casalone, docente di teologia morale alla Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale e, tra le altre cose, laureato in medicina e chirurgia, presidente della Fondazione Carlo Maria Martini e autore di numerosi contributi di argomento bioetico.