Diocesi: Perugia-Città della Pieve, il card. Bassetti in visita all’Istituto Conestabile-Piastrelli per parlare di “Papa Francesco tra profezia e resistenze”

Sarà dedicata a “Papa Francesco tra profezia e resistenze” la conferenza che il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, terrà venerdì 23 novembre in occasione della visita all’Istituto Conestabile-Piastrelli della città umbra. L’evento è in programma alle 17.30 nell’antico Oratorio dell’Annunziata, in pieno centro storico (in piazza Mariotti, adiacente al Conservatorio musicale statale). Il nuovo anno sociale dell’Istituto è stato aperto ad ottobre con l’incontro che ha visto protagonista padre Alex Zanotelli, intervenuto sulle radici delle migrazioni e degli squilibri economici che dominano attualmente il pianeta.

Il Conestabile-Piastrelli, prestigiosa istituzione di cultura del capoluogo umbro, è un’associazione di laici cristiani da sempre attenti alle problematiche del rapporto della Chiesa con la società contemporanea, e intende offrire anche con questo ulteriore appuntamento “alla comunità locale – spiega il suo presidente, Gianfranco Maddoli – una nuova occasione di informazione e di riflessione”. In particolare, prosegue il presidente, l’Istituto è interessato a promuovere un incontro che aiuti a “capire il messaggio di Papa Francesco nella sua incisiva profondità, il significato dell’autentico messaggio cristiano in un mondo che sembra aver perso i suoi veri punti di riferimento per il benessere delle persone e di una pacifica costruzione della convivenza”. L’obiettivo dell’incontro è “cogliere il perché di tante resistenze che si oppongono alla parola e alla stessa figura di papa Francesco anche all’interno della Chiesa cattolica”, evidenzia Maddoli.