Diocesi: Caltanissetta, il 23 novembre esperti al lavoro sul progetto di un parco culturale ecclesiale

“Turismo e/è lavoro – I beni culturali ecclesiali come patrimonio e risorsa della comunità”. È il tema al centro del convegno promosso dagli Uffici diocesani di Pastorale sociale e del lavoro e del Turismo, tempo libero e sport della diocesi di Caltanissetta. Si svolgerà venerdì 23 novembre, dalle 16.30, nella Sala del museo diocesano del Seminario. Attorno al progetto di un Parco culturale ecclesiale al centro della Sicilia si svilupperà un dibattito che metterà a confronto esperti del tema con la proposta di un’analoga sperimentazione nel territorio della diocesi nissena. Dopo il saluto del vescovo, mons. Mario Russotto, interverranno don Bernardo Briganti, direttore dell’Ufficio diocesano del Turismo, tempo libero e sport, don Gionatan De Marco, direttore dell’Ufficio Turismo della Cei, Antonino La Spina, presidente dell’Unione Pro Loco d’Italia, Fiorella Falci, Francesco Di Rosa e Dario Ricottone dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro. Le conclusioni sono affidate a Giuseppe Paruzzo, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro. “La Chiesa nissena – si legge in una nota – desidera offrire un proprio contributo efficace alla rinascita socio-culturale delle nostre comunità, a partire dalle risorse che può mettere a disposizione, aprendo una interlocuzione ad ampio raggio con tutti i soggetti, istituzionali, pubblici e privati che saranno disponibili a mettersi in gioco”.