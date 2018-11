Cultura: Milano, “Dove va l’Africa? Sfide, migrazioni, narrazioni”. Iniziativa promossa da Pime, Università Cattolica e Ucsi

“Si parla molto di migranti, ma poco o nulla dei Paesi da dove arrivano. L’Africa, in particolare, è scomparsa quasi completamente dai media. Eppure sta vivendo una stagione di trasformazioni epocali da tutti i punti di vista: politico, economico, sociale, ambientale. Per questo, è importante conoscere queste nuove realtà anche per capire più a fondo e alla radice i fenomeni migratori”. Ma, più in generale, “dove sta andando l’Africa? O meglio le Afriche? Parliamo infatti di un continente di 54 Paesi, con oltre un miliardo e 200 mila abitanti, con dinamiche interne molto diverse da Paese a Paese e da regione a regione”. Di questi temi si discuterà al convegno “Dove va l’Africa? Sfide, migrazioni, narrazioni”, promosso da Centro Pime, Università Cattolica del Sacro Cuore e Ucsi Lombardia con esperti e testimoni diretti. L’appuntamento è per sabato 24 novembre (ore 9-13), presso il Centro Pime in via Mosè Bianchi 94 (Metro Lotto) a Milano. Per informazioni e programma completo: www.pimemilano.com.