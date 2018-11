Vescovi Spagna: oggi la Giornata di preghiera per le vittime di abusi

In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia, oggi la Chiesa spagnola ha scelto di celebrare la seconda Giornata di preghiera per le vittime di abusi. La Conferenza episcopale (Cee), in una nota, fa presente che è stato lo stesso papa Francesco a invitare le Conferenze episcopali a scegliere “un giorno appropriato nel quale pregare per le vittime di abuso sessuale, come parte dell’iniziativa di una Giornata mondiale di preghiera”.

Da qui la scelta del 20 novembre da parte della Conferenza episcopale spagnola. Per l’occasione sono stati preparati un volantino, un sussidio liturgico e delle preghiere dei fedeli.