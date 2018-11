Solidarietà: Casa della carità, domani un incontro con mons. Delpini e il sindaco Sala in occasione del XVI anniversario dalla fondazione

In occasione del proprio XVI anniversario, la Casa della carità propone l’incontro di riflessione “La carità al tempo delle paure”, un dialogo tra i due garanti della Fondazione istituita nel 2002 dal card. CarloMaria Martini, vale a dire l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. e il sindaco della città, Giuseppe Sala. Il confronto sarà preceduto da un intervento di don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della carità. L’appuntamento è per domani, mercoledì 21 novembre, alle 18, nell’auditorium della Casa della carità, in via Francesco Brambilla 10, a Milano. La ricorrenza dell’anniversario 2018 sarà animata da altri due eventi di natura culturale. Giovedì 22 novembre, alle 18, alla Casa della carità, interverrà Maris Martini Facchini, sorella del card. Carlo Maria Martini, che converserà con don Virginio Colmegna del libro da lei scritto: “L’infanzia di un cardinale. Mio fratello Carlo Maria. Ricordi e immagini di vita familiare”. Venerdì 23 novembre, infine, dalle 9 alle 13, al Piccolo Teatro Grassi di via Rovello 2, a Milano, si terrà il convegno “Dalle certezze al dubbio: percorsi di deistituzionalizzazione” sui 40 anni dalla legge Basaglia, cui parteciperà tra gli altri Maria Grazia Giannichedda, presidente della Fondazione Franca e Franco Basaglia.