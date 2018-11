Papa Francesco: il programma del viaggio apostolico a Panama per la Gmg

Papa Francesco arriverà nel pomeriggio di mercoledì 23 gennaio 2019 all’aeroporto internazionale Tocumen di Panama in occasione della XXXIV Giornata mondiale della gioventù. Il 24 alle 9.45 è prevista la cerimonia di benvenuto all’ingresso principale della Presidenza della Repubblica, con la visita di cortesia al Presidente. A seguire, l’incontro con le autorità, con il corpo diplomatico e con rappresentanti della società nel Palacio Bolivar-Ministero degli affari esteri. Alle 11.15 l’incontro con i vescovi centroamericani nella chiesa di S. Francisco de Asis e nel pomeriggio la cerimonia di accoglienza e apertura della Gmg nel Campo Santa Maria la Antigua. Il 25 gennaio, la liturgia penitenziale con i giovani privati della libertà nel Centro de Cumplimiento de Menores Las Garzas de Pacora. Nel pomeriggio, la Via Crucis con i giovani nel Campo Santa Maria la Antigua. Quindi, il 26 gennaio, è in programma alle 9.15 la messa con la dedicazione dell’altare della Cattedrale Basilica di Santa Maria la Antigua con sacerdoti, consacrati e movimenti laicali. Dopo il pranzo con i giovani nel Seminario Maggiore San José, la veglia nel Campo San Juan Pablo II. Domenica 27 gennaio, alle ore 8, il Papa presiederà la messa per la Gmg nel Campo San Juan Pablo II. Poi visita alla Casa Hogar del Buen Samaritano; alle 16.30 l’incontro con i volontari della Gmg nello Stadio Rommel Fernandez. Quindi la cerimonia di congedo all’aeroporto internazionale di Panama e l’arrivo a Roma previsto per le 11.50 del 28 gennaio.