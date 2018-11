Papa Francesco: a “Fondazione Maronita” e autorità Libano, “grazie per mantenere l’equilibrio fra cristiani e musulmani” e per “cuore accogliente con i rifugiati”

“Grazie alla comunità libanese per tutto quello che fa in Libano. Per due cose: mantenere l’equilibrio – questo equilibrio creativo, forte come i cedri – fra cristiani e musulmani, sunniti e sciiti; un equilibrio da patrioti, da fratelli. Ringrazio prima di tutto per questo. E vorrei anche ringraziare per un’altra cosa: la vostra generosità, il vostro cuore accogliente con i rifugiati: ne avete più di un milione. Grazie, grazie tante!”. Lo ha detto il Papa ai membri della “Fondazione Maronita” ed autorità del Libano, accompagnati dal card. Béchara Boutros Raï, patriarca di Antiochia dei Maroniti, al termine della visita “ad Limina Apostolorum” della Chiesa Patriarcale di Antiochia dei Maroniti.