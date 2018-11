Musica sacra: dal 23 al 25 novembre in Vaticano il terzo incontro internazionale delle corali

Le cappelle musicali, le corali diocesane e parrocchiali, i musicisti di tutto il mondo tornano ad incontrarsi dal 23 al 25 novembre 2018 in Vaticano, nell’Aula Paolo VI, per il III Incontro internazionale delle Corali nella Festa di santa Cecilia. L’evento, organizzato dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione in collaborazione con la Nova Opera Onlus – informa la Sala Stampa della Santa Sede – si svolgerà nella Città del Vaticano e vedrà la partecipazione di oltre 8.000 fra cantori e musicisti di tutti i continenti. Il Meeting internazionale si aprirà venerdì prossimo, 23 novembre, con un convegno su “Musica nella Liturgia e nella Catechesi per la Nuova evangelizzazione”, moderato da mons. Marco Frisina, con la presenza dei massimi esperti di musica sacra e liturgica: mons. Guido Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, M. Jean Paul Lécot, notissimo compositore e organista, mons. Vincenzo De Gregorio, preside del Pontificio Istituto di musica sacra, p. Jordi Agustí Piqué, preside del Pontificio istituto liturgico, don Óscar Valado Domínguez, responsabile musicale della Conferenza episcopale spagnola, don Konstantin Reymaier, capo del Dipartimento di musica sacra dell’arcidiocesi di Vienna, e il giovane compositore don Fabio Massimillo, direttore del Coro della diocesi di Taranto. Si alterneranno alle relazioni le testimonianze di cantori, studenti e musicisti provenienti da varie parti del mondo: Stati Uniti d’America, Brasile, Repubblica Centrafricana, Libano, Iraq, Messico, Cina, Vietnam e Turchia.

Sabato mattina, 24 novembre, il convegno continuerà con l’intervento di mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Alle 11.30 l’Udienza in Aula Paolo VI che Papa Francesco concederà a tutti i partecipanti, parlando a cantori e musicisti del loro ministero nella Chiesa “a lode di Dio e per la santificazione dei fratelli”. Nel pomeriggio, sempre in Aula Paolo VI alle 18, si terrà il “Concerto delle Corali”, dedicato a santa Cecilia. Tutti i cantori presenti saranno attivi partecipanti, disposti secondo le quattro voci di canto (soprano, contralto, tenore e basso). Diretti da mons. Marco Frisina, uniti al Coro della diocesi di Roma e all’Orchestra “Fideles et Amati”, eseguiranno i brani più rappresentativi della tradizione musicale sacra e liturgica con brani di Palestrina, Mozart, Perosi, Händel, Vivaldi, Bartolucci. Sul palco gli oltre 600 coristi e 70 orchestrali canteranno insieme agli oltre 8.000 fino a formare un unico grande coro polifonico. L’evento terminerà domenica prossima, 25 novembre, alle 10, con la celebrazione della messa nella Basilica di San Pietro presieduta da mons. Fisichella presso l’Altare della Confessione ed animata da tutti i cantori. Al termine della celebrazione la tre giorni si concluderà con la partecipazione all’Angelus del Santo Padre in piazza San Pietro. Il programma completo con tutti i dettagli sono disponibili sul sito internet.