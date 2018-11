Libri: Fondazione Ozanam, domani a Roma si presenta “Visabilità. Il Giubileo dei malati e dei disabili”

Nell’era della diffusione delle immagini, grazie alle tecnologie sempre più user-friendly e alla partecipazione anche in ambito religioso alla rete e ai social network, come ci si comporta quando l’attenzione è rivolta al malato e al disabile? Rispondere a questa domanda è l’obiettivo del libro “Visabilità. Il Giubileo dei malati e dei disabili”, curato da Francesca Guarino (FrancoAngeli, Milano, 2018). Il volume, promosso dalla Fondazione Beato Federico Ozanam – San Vincenzo de Paoli ente morale, onlus, sarà presentato domani, 21 novembre, alle ore 17,30, presso la Sala Apollo, in via della Pigna 13a, da mons. Liberio Andreatta, preposto del Palazzo del Vicariato Vecchio (Maffei Marescotti), mons. Francesco Spinelli del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Francesca Guarino, curatrice dell’opera, Roberto Cipriani, professore emerito di Sociologia, Giuseppe Chinnici, presidente della Fondazione Beato Ozanam – San Vincenzo De Paoli, Costantino Cipolla dell’Università di Bologna e Maria Rosa Ardizzone, pedagogista. Il testo offre uno sguardo sulla rappresentazione della disabilità e della malattia a partire da una ricerca svolta a Roma durante i giorni del Giubileo della Misericordia.