Infanzia e adolescenza: a Cassino la firma del Manifesto per la nascita di un Forum sulle politiche giovanili

“A Cassino, 40mila abitanti, manca un centro di aggregazione giovanile, non esistono cinema né teatro. Piazza Labriola doveva essere il salotto della città ed è divenuto luogo di spaccio. Di recente, hanno aperto il terzo negozio di cannabis, di fronte a una chiesa, alla sede degli scout e a due passi da una scuola. Non esiste neppure una delega nella giunta comunale per le politiche giovanili”. È la denuncia che fa al Sir Luigi Maccaro, responsabile della Comunità Exodus a Cassino (Fr), che da trent’anni lavora tra l’altro con una comunità di recupero, un’unità di strada, prevenzione nelle scuole e una cooperativa sociale per chi finisce il percorso in comunità. Di fronte alla mortificazione crescente per i giovani, è nata l’idea di un Forum permanente sulle politiche giovanili, di cui è stato firmato il manifesto d’intenti in Comune, in occasione della Giornata mondiale per l’infanzia e l’adolescenza. Associazioni che si occupano di giovani come Scout e Azione Cattolica daranno la propria adesione, insieme ad altre associazioni e scuole superiori locali. “Vogliamo promuovere il protagonismo positivo dei ragazzi, con una realtà che parta dal basso e dica che esistono luoghi per l’educazione non formale, in cui i giovani possono trovare un senso per la propria vita”, spiega ancora Maccaro. “Le incarichi nel forum saranno affidati a giovani dai 15 ai 24 anni e il sito cassinogiovani.it farà da ‘informa giovani’ per una condivisione di idee e opportunità”.