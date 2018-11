Diocesi: Novara, il 24 novembre il convegno su “Il Sessantotto” apre l’anno accademico dell’Istituto superiore di Scienze religiose

Sarà il convegno “Il Sessantotto: autorità, libertà, coscienza” in programma a Novara sabato 24 novembre a dare avvio all’anno accademico 208-2019 dell’Istituto superiore di scienze religiose. Dalle 9.15, presso il seminario San Gaudenzio, di Novara (via Monte San Gabriele, 60), dopo l’introduzione dei lavori a cura di Pier Davide Guenzi, direttore dell’Issr di Novara, sono in programma due interventi. Introdotta da Daria Dibitonto, dell’Issr, la prima relazione su “Utopia contro Sistema” sarà proposta da Ugo Perone, docente di Filosofia presso la Humboldt-Universität di Berlino. Dopo la pausa, Nicoletta Pavesi, docente di sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, introdurrà l’intervento di Franco Garelli, docente di sociologia all’Università di Torino, dedicato al tema “I cambiamenti sociali e religiosi innescati dal ‘68”.

“Quello che ci interessa, con questo convegno – spiega Guenzi – non è tanto ripercorrere la storia del ’68, ma analizzarne l’eredità: coglierne i nodi centrali che hanno determinato cambiamenti che ancora oggi stiamo attraversando. Sarà uno sguardo alla dimensione sociale, culturale ed ecclesiale di questo cambiamento. Con un’attenzione rivolta anche al rinnovamento che quella stagione ha prodotto in ambito teologico, con la nascita di alcune correnti di pensiero (come la ‘teologia della speranza’ di Jürgen Moltmann o la ‘teologia politica’ di Johann Baptist Metz) oggi attuali”.