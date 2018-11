Comunicazioni sociali: WeCa, al via i tutorial per la formazione in rete

Prende il via domani, mercoledì 21 novembre, il tutorial WeCa per la formazione e la comunicazione cattolica in rete, un insieme di domande e risposte rivolte a chi si sta affacciando o vive la propria realtà cattolica su internet e sui social network. Il tutorial è rivolto a parrocchie, associazioni, istituti religiosi, gruppi giovanili e parrocchiali, diocesi. Ma anche genitori, adulti e giovani che scelgono di navigare, più consapevolmente, le nuove tecnologie. Dodici gli appuntamenti online, ogni mercoledì sulla pagina Youtube e Facebook di Weca e sul sito www.weca.it. Attraverso brevi video, in stile youtuber, vengono offerti consigli, indicazioni e suggerimenti per approfondire il mondo del web e dei social a servizio della pastorale e della testimonianza, destinati anche ad essere adottati come concreti strumenti per i formatori. I video, condotti dal giornalista di Tv2000 Fabio Bolzetta, sono realizzati da WeCa in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università cattolica di Milano. “Si tratta di proposte di formazione agili che cercano di offrire delle risposte, nel linguaggio semplice e diretto del web, alle domande più frequenti sulla presenza cristiana in rete – spiega Giovanni Silvestri, presidente dell’associazione webmaster cattolici italiani (WeCa) e responsabile del Servizio informatico della Cei -. Un servizio per l’attività di pastorale del web che accresca la consapevolezza delle risorse e dei limiti dell’uso delle nuove tecnologie. Una proposta, alla luce dei Messaggi del Papa per le Giornate per le comunicazioni sociali, che nasce dalla storia e dalla particolarità della nostra associazione, nata nel 2003, sempre a servizio dei siti web cattolici e di parrocchie, associazioni, ordini religiosi, diocesi e semplici utenti”. “Cinque cose da sapere su Twitter”, “Cinque motivi per cui Facebook non può sostituire il sito parrocchiale”, “Sette consigli per gestire il gruppo Facebook di una parrocchia” e “Ha senso un gruppo Facebook per una parrocchia?” sono i titoli dei primi tutorial. Per informazioni www.weca.it oppure info@webcattolici.it.