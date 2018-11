Cattolici e politica: Anelli (rettore Univ. Cattolica), “Toniolo ha messo in discussione l’idea di homo oeconomicus”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Ha messo in discussione l’idea di homo oeconomicus, ed è stato uno dei primi a farlo”. Con queste parole il rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, ha ricordato la figura di Giuseppe Toniolo, al centro di un convegno in programma, ad un secolo dalla morte, presso l’Ateneo milanese sabato prossimo, 24 novembre, sul tema “Economia e società per il bene comune. La lezione di Giuseppe Toniolo”, per iniziativa dell’Istituto Toniolo, del Comitato per il centenario 1918-2918 e dell’Azione Cattolica italiana. “Ai suoi tempi non era così scontato”, ha fatto notare Anelli – durante la presentazione dell’evento, presso la sede romana dell’Azione Cattolica – riferendosi alla “deificazione del mercato” in atto già da allora. Secondo Toniolo, ha fatto notare Anelli, “per chiamare i cattolici alla politica bisognava individuare valori politici che erano loro propri, alternativi a quelli che si stavano affermando all’epoca, come il solidarismo o il ruolo dei lavoratori all’interno dell’impresa”. Toniolo, ha ricordato inoltre il rettore, è stato “il motore dell’idea di università cattolica, in un’epoca in cui non solo i cattolici erano esclusi dall’attività politica, ma anche in una posizione particolarmente delicata nel panorama scientifico, dove dominavano paradigmi del tutto diversi”. Il primo problema da risolvere, quindi, era “la libertà di insegnamento, prendendo spunto da altri Paesi dove l’università cattolica si stava costituendo”. In secondo luogo, ha riassunto Anelli, Toniolo si è posto “il problema della compatibilità tra la visione cristiana del mondo e l’applicazione del metodo scientifico rigoroso”: “La modernità delle sue intuizioni sta nel fatto che erano inattuali già ai suoi tempi, come la posizione decisamente originale del ruolo di intermediazione, proprio dell’università medievale, che l’ateneo era chiamato a svolgere”, ha concluso il rettore.