Università Cattolica: inaugurazione anno accademico. Anelli (rettore), “identità culturale europea rende il percorso di unificazione una necessità storica”

(Milano) “Negli anni del dopoguerra, e soprattutto nei sessanta anni decorsi dal Trattato di Roma, le università continentali hanno assunto un ruolo trainante nel definire una nuova idea di cittadinanza, animata da giovani destinati, per formazione, cultura, progetti di vita, propensione alla mobilità, a pensarsi e a vivere in una dimensione sovranazionale. Hanno stretto sempre più intense relazioni nella ricerca, favorito la circolazione dei docenti, gli scambi di studenti, creato percorsi formativi internazionali. Hanno, si può dire, contribuito in modo decisivo a creare generazioni di ‘nativi europei’”. Lo ha affermato Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica, nell’intervento introduttivo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’ateneo. Riferendosi al progetto di integrazione comunitaria, Anelli ha ricordato che “il clima è ora indiscutibilmente mutato. Molti entusiasmi sembrano impallidire e traguardi che apparivano unanimemente voluti e ormai prossimi sono messi bruscamente in discussione, mentre si fa strada il dubbio sull’autenticità e la profondità del processo di edificazione di uno spirito comunitario che alla prima severa prova, quella della gestione della crisi finanziaria, ha rivelato un’inattesa fragilità e lasciato riemergere particolarismi, sfociati in quello che Papa Francesco ha definito uno ‘scollamento affettivo’ fra i cittadini e le istituzioni europee”. Anelli ha riaffermato la necessità del disegno di unità europea, sottolineando: “L’identità culturale europea rende il percorso di unificazione una necessità storica. La civiltà europea è unitaria perché, pur nelle singolarità delle lingue e tradizioni nazionali, si è sviluppata in forma dialettica: nessuna delle culture europee sarebbe pensabile e comprensibile se non alla luce del rapporto con le altre. In questo l’unità è originaria e non disconoscibile”.