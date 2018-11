Rifiuti: card. Bassetti, serve una soluzione chiara e concreta, intervengano i tecnici

“Il problema dei rifiuti esiste: una soluzione chiara e concreta va data”. Lo ha affermato il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cri, per il quale “più che i politici devono essere i tecnici che con la scienza ci dicono quanto uno strumento rispetto all’altro inquina o non inquina”. A margine del Convegno “Chiesa, fascismo ed Ebrei: la svolta del 1938”, il card. Bassetti è intervenuto sul tema dei rifiuti e della possibilità di usare i termovalizzatori per eliminarli, riproponendo quanto detto “25 anni fa, a Follonica”. “I rifiuti esistono, in un modo o in un altro vanno smaltiti. Non sono un ingegnere, un tecnico, non posso dire quale sia il modo migliore”, ha detto il presidente della Cei, per il quale sono i tecnici a dover intervenire. “Che si usi – ha chiarito – lo strumento che inquina meno”.