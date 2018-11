Pace: Onu, al via l’ottavo forum globale dell’Alleanza delle civiltà

(da New York) Si è aperto questa mattina nella sede Onu di New York l’ottavo forum globale dell’Alleanza delle civiltà delle Nazioni Unite dal titolo “Impegnati per dialogo: partnership per la prevenzione e il mantenimento della pace”. Il forum per due giorni sarà uno spazio aperto alle agenzie Onu, alle Ong, ad esponenti della società civile, ad organizzazioni religiose, in cui condividere buone pratiche sulla promozione del dialogo interreligioso ed interculturale. Il segretario Antonio Guterres intervendo alle cerimonia di apertura ha sottolineato la necessità di appuntamenti simili, ricordando, ad esempio, che la sparatoria di Pittsburgh contro la comunità ebrea aveva suscitato una raccolta fondi da parte della comunità musulmana a riprova della necessità del dialogo.

“L’Alleanza non è un’iniziativa per sentirsi bene con la coscienza, ma è un organismo fondamentale per la pace, per la sicurezza, per lo sviluppo sostenibile, per il mondo che dobbiamo costruire – ha precisato Guterres -. Dobbiamo promuovere le condizioni in cui persone di diverse identità, fedi e culture possano vivere in armonia, senza discriminazioni e persecuzioni”. Il segretario ha voluto ricordare la “situazione del popolo Rohingya in Myanmar, sottoposto alla pulizia etnica” e il “calvario del popolo Yazida in Iraq, dove l’Isis ha massacrato uomini e donne e venduto le ragazze come schiave”. La fiducia del segretario generale nel lavoro dei leader religiosi e delle organizzazioni improntate sulla fede è ampia soprattutto per la loro azione di moderatori e l’invito alla comunità internazionale è ad “attingere alla loro saggezza ed esperienza nel costruire la pace”, e a non considerare la fede un luogo di divisione solo perché “manipolata cinicamente dalla politica”. Un secondo punto imprescindibile nella strategia della pace è il coinvolgimento dei giovani. È desiderio di Guterres che si impegnino sempre più nelle Nazioni Unite per immettervi una carica di creatività ed energia e vengano educati “al ripudio dell’odio e di ogni tendenza distruttiva”