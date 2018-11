Fcei: Negro riconfermato presidente per il prossimo triennio. “Sviluppare una spiritualità della resistenza”

Riconfermato alla presidenza della Fcei il pastore Luca Maria Negro, a conclusione dei lavori dell’assemblea della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei), riunita a Pomezia. “Questa prima Assise generale è stata ricca di stimoli per sviluppare il servizio e la testimonianza della Fcei in un tempo segnato da ripiegamenti identitari e xenofobia. Davanti a noi sta il compito delineato dal motto biblico dell’Assise: sviluppare una ‘spiritualità della resistenza’, denunciare le ingiustizie, trasmettere la fede alle nuove generazioni”. Il Consiglio, che sarà in carica per il prossimo triennio, è così composto da: Richard Kofi Ampofo, Stefano Bertuzzi, Ilaria Castaldo, Daniele Garrone, Christiane Groeben, Roberto Mellone. I revisori nominati sono, invece, Riccardo Bachrach, Avernino Di Croce, Gian Paolo Ricco.